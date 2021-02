Nuovo volto per il campo da basket di Corneto

MACERATA Bisognerà aspettare fino all'estate 2022 per vedere il nuovo volto dello stadio della Vittoria, con l'opera di ristrutturazione che vale un milione e 900 mila euro mentre entro questa primavera verrà completato l'intervento di riqualificazione del campo da basket di Corneto. La rigenerazione dello stadio della Vittoria si attuerà attraverso il recupero del complesso sportivo con il restauro degli elementi architettonici di pregio della tribuna, delle gradinate, delle balaustre, dei muri perimetrali e dei cancelli, oltre al rettangolo di gioco. È prevista anche la riorganizzazione di tutti i percorsi interni al parco. Il 27 gennaio è stata pubblicata la determina a contrattare e, non appena sarà ultimato lo schema, ci sarà la gara pubblica per cui sono previsti quattro mesi di tempo. Una volta affidati i lavori alla ditta che si aggiudicherà l'appalto saranno necessari dodici mesi per completarli. Più veloce l'iter che riguarda invece il campetto da basket di via Cincinelli che completerà il restyling dell'intera area già iniziato lo scorso anno con un nuovo bar ed un locale che ospita un tabacchi e l'edicola. Infine è aperta la gara per l'aggiudicazione dei lavori del campo di calcio del rione Pace, che prevedono la sistemazione del manto e l'allargamento di alcune aree al fine di utilizzarlo per le partite sino al campionato di Prima categoria. Il bando scadrà a febbraio ed entro quattro mesi l'aggiudicazione dei lavori dalla quale scatteranno i 150 giorni per la realizzazione degli interventi.

