Nuovo ospedale più a valle Ora si punta su Sforzacosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REBUS MACERATA Settembre andiamo, è tempo di migrare. Vero è che il panorama maceratese suggerirebbe poetiche leopardiane, anche per via degli interminati spazi ma, dovendo annunciare l'ultimissima novità sul fronte del travagliato iter per la realizzazione dell'ospedale, l'incipit dannunziano è più calzante. Il sindaco Romano Carancini si prepara a scendere a valle con il progetto della nuova struttura comprensoriale. Ci sarebbe un accordo di massima tra il proprietario dell'area agricola e il Comune e gli altri Enti interessati (la...