Nuovo ospedale alla Pieve ora si tratta per il terreno

LA SANITÀMACERATA La trattativa è partita se non altro per effetto del fatto che il marchese Giacomo Costa, titolare dell'area sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale provinciale di Area Vasta, ha avuto notizia almeno informalmente del fatto che la commissione regionale ha chiuso i lavori ai quali era stata chiamata un mese fa - dopo due mesi di preparazione per il decreto di nomina dei commissari per la stima dei terreni al centro dello scambio. La valutazionePoco più di 900mila euro la valutazione dei terreni della Pieve a fronte...