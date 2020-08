Nuovo contagio, è una persona appena tornata dall'estero

MACERATA Un caso positivo di persona rientrata dall'estero sui 121 tamponi effettuati dall'Area Vasta 3 in questi giorni. Boom di richieste in provincia per effettuare i test nei laboratori privati; è quello che sta accadendo nelle sedi maceratesi del polo diagnostico Villa dei Pini. Una situazione che è emersa già da maggio quando in molti dovevano tornare a lavoro dopo il periodo del lockdown e avevano bisogno di un certificato che attestasse la negatività al virus ma che ha subito un vero e proprio aumento di richieste soprattutto in questi ultimi giorni a seguito dell'ordinanza ministeriale che obbliga, a chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, di sottoporsi al tampone.

L'impegno

Giornalmente, vengono effettuati circa 100 tamponi interni a Villa dei Pini destinati quindi alle persone ricoverate nelle varie strutture della provincia e circa 200 esterni che fanno capo alle richieste di privati che provengono da tutta la Regione. Tanti sono giovani di rientro appunto dai paesi a rischio ma anche chi rientra da paesi esteri si sottopone al test. La struttura maceratese lavora moltissimo anche con le aziende dove c'è un monitoraggio continuo della situazione sanitaria - con gli organizzatori delle grandi manifestazioni che prima di dare il via all'evento si sottopongono appunto al tampone e con la questione relativa alle scuole. La raccomandazione è quella di prenotare o comunque rivolgersi al proprio medico di base per effettuare il tampone naso faringeo che avviene secondo il metodo real rime e quindi con un tempo di risposta che va dalle 24 alle 48 ore - per evitare caos e confusione. C'è infatti chi si presenta pensando di poter fare il tampone nell'immediato ma non è così; è infatti obbligatoria la prenotazione visto anche il fatto che tra un esame e l'altro ci sono delle tempistiche di sanificazione da rispettare. Intanto dagli esiti effettuati sui primi 121 tamponi relativi ai rientri di persone dai cosiddetti paesi a rischio dall'Area Vasta 3 un soggetto è risultato positivo.

