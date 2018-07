Nuovo centro commerciale Il consiglio comunale dice no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOMACERATA Una cosa è certa: il Consiglio comunale di Macerata non vuole il nuovo centro commerciale, che dovrebbe sorgere nella lottizzazione Simonetti a Piediripa, e, pur se non si è arrivati alla votazione dei due atti, la mozione di Anna Menghi e l'ordine del giorno di Enzo Valentini e buona parte della maggioranza, la discussione che si è tenuta ieri pomeriggio in aula ha evidenziato che, quando il Piano attuativo sarà presentato, l'Assise dirà no. La linea consiliare è chiara e, cosa più unica che rara, univoca nel...