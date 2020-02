Nuovo Cdu e Popolo della famiglia fanno squadra

MACERATA «Liberare la città da un sistema che l'ha portata a regredire ed essere pronti per governare». Sono le stelle polari con le quali il Nuovo Cristiani Democratici Uniti (N. Cdu) intendono far pesare la propria presenza nel centrodestra, al tavolo che in questi giorni definirà programma e candidato sindaco alle prossime elezioni. Con Mattia Orioli, responsabile provinciale del partito, punto di riferimento, affiancato da Popolo della Famiglia, partito con cui c'è grande intesa rappresentato da Fabio Sebastianelli, l'associazione Frazioni e Centro ricostruiamo Macerata con la responsabile Anna Capitani e Augusto Ciampichini, responsabile regionale del Cdu. «Noi siamo moderati e vogliamo aggregare non solo elettori di centrodestra ha sottolineato Orioli - ma tutti coloro che sono stanchi di questo centrosinistra: al tavolo del centrodestra abbiamo presentato quelle che sono le nostre proposte ed abbiamo anche dato la più ampia disponibilità per convergere su un candidato sindaco moderato che deve essere individuato in maniera collegiale. Non ci sono risposte al momento uscite dal tavolo, ma crediamo che a breve debba essere individuato il candidato sindaco». Sebastianelli ha rimarcato «l'appoggio ad Orioli con il nostro simbolo, un candidato che ha il polso della città e ne conosce le criticità», mentre Anna Capitani ha ribadito «come Orioli abbia fatto in questi anni un gran lavoro sulla città e che il centrodestra debba individuare il nome di un candidato sindaco che rappresenti i bisogni di Macerata».

