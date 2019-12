Nuovi semafori e strisce fluo pedoni più sicuri sulle strade

I LAVORI

MACERATA Miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche in alcune vie cittadine. Il 2020 segnerà un corposo intervento dell'amministrazione comunale in questa direzione. Anche per cercare di prevenire e limitare la serie di investimenti stradali che negli ultimi mesi hanno ancor più evidenziato questa problematica nella nostra città.

Le misure

Dunque semafori intelligenti, strisce fluorescenti, più illuminazione, segnalazioni più efficaci degli attraversamenti pedonali anche per gli automobilisti: una rivisitazione di tutte le zone del capoluogo che impegnerà un investimento di 300mila euro proprio per mettere in sicurezza chi la città vuol viverla da pedone e giustamente deve essere tutelato nella sua incolumità. Investimenti o incidenti stradali che si verificano non tanto per la velocità dei mezzi ma in maggior parte per la disattenzione del guidatore magari alle prese col telefonino, un classico degli ultimi anni. La scelta degli attraversamenti da trattare in questo primo intervento l'amministrazione comunale l'ha fatta in base alle analisi di incidentalità recentemente eseguite nell'ambito del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile che ha individuato le strade con maggior numero di incidenti, che in genere coincidono con i tronchi stradali con i maggiori traffici veicolari, eseguendo quindi un'analisi per percorsi e non un'analisi dei singoli.

La ricerca

Gli esiti di questa ricerca hanno portato all'individuazione di sette macro aree dove partire. Il modello su cui ci si muoverà sarà quello sperimentale adottato in via Trento. Ma non è detto che ovunque sarà effettuato lo stesso lavoro. Magari in una zona sarà più importante illuminare meglio quel passaggio pedonale mentre in un'altra installare un semaforo. Diciamo che per ogni zona individuata si studierà quella che è la soluzione migliore per rendere sicuro quell'attraversamento pedonale. Si parte dai viali di circonvallazione intorno alle mura del centro storico (viale Leopardi, viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni), dove sono presenti 15 attraversamenti pedonali e il fondo stradale è in generale in buone condizioni per cui si prevede il completo rifacimento della segnaletica orizzontale, la creazione di idonee rampe di accesso in 3 attraversamenti, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione specifica in 4 casi ed il miglioramento dell' illuminazione esistente in altre 7 situazioni, senza realizzare attraversamenti rialzati.

Gli attraversamenti

Nel mirino anche via Roma, dove sono presenti 27 attraversamenti pedonali (alcuni riguardano le vie laterali) e il fondo stradale è in discrete condizioni nei tratti iniziale e finale, mentre va rivisto per alcuni attraversamenti della zona centrale (tra via Spalato ed il distributore Eni) per cui si prevede il completo rifacimento della segnaletica orizzontale, interventi sulle rampe di accesso in circa 15 attraversamenti, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione specifica in 4 casi, senza realizzare attraversamenti rialzati e prevedendo uno spostamento e la soppressione di due attraversamenti. Poi via Indipendenza , dove sono presenti 3 attraversamenti semaforizzati su un totale di 11 attraversamenti, per cui, considerata comunque la frequenza di incidenti, il Comune ritiene di intervenire con ulteriori tre impianti di illuminazione specifici e di rialzare tre attraversamenti oltre ad interventi sulle rampe di accesso e sulla esistente illuminazione.

Il monitoraggio

Monitorati anche viale Don Bosco, Piazza XXV Aprile, via Beniamino Gigli, dove sono presenti 14 attraversamenti di cui 3 già semaforizzati, per cui si prevede il rialzamento di due attraversamenti, la realizzazione di tre impianti di illuminazione specifici ed il potenziamento dell' esistente in altri 7 casi. Quindi viale Pancalducci, via Bramante, dove sono presenti 17 attraversamenti di cui uno risulta già semaforizzato, per cui si interverrà con un attraversamento rialzato e con sei nuovi impianti di illuminazione. Particolare attenzione sarà dedicata a via dei Velini teatro di numerosi incidenti ed investimenti, dove l'intervento sarà limitato ad un passaggio che viene rialzato, in quanto la via è già stata oggetto di interventi sugli attraversamenti pedonali con la realizzazione di isola salvagente ed altri accorgimenti. Non saranno lasciate indietro poi le frazioni, dove sono previsti interventi facendo particolare attenzione a quelli in vicinanza delle strutture scolastiche di via dell'Acquedotto, via Natali e di via Borgo Piediripa.

Mauro Giustozzi

