Nuovi marciapiedi, restyling del verde e dell'arredo urbano

MACERATA Anche i responsabili del progetto, l'ingegner Virgilio Ferranti, direttore dei lavori e progettista, e il dottor Stefano Migliorelli, responsabile tecnico dell'impresa, la Edil Bianchi srl di San Severino, confermano «di essere in leggero anticipo rispetto ai tempi previsti. Il bel tempo ha favorito il procedere dei lavori senza interruzione e speriamo che continui così per poter completare l'opera prima del previsto». Il restyling completo di viale Martiri della Libertà, che si va ad aggiungere al lavoro che ha interessato i sottoservizi (fibra ottica prima, fognature poi a acquedotto) a partire da marzo dello scorso anno, è iniziato il 2 dicembre e dovrebbe terminare entro l'estate.

Il progetto, approvato dalla Giunta a maggio, per un valore di 1,2 milioni, prevede la riqualificazione della pavimentazione e il ridisegno degli spazi delle aree pedonali con l'ampliamento del marciapiede esistente nel tratto antistante Villa Cola utilizzando, per il rivestimento, pietra arenaria e per i cordoli il travertino. A questo si aggiunge un nuovo sistema di illuminazione per le aree pedonali e l'installazione di elementi di arredo urbano nel tratto del viale davanti al campo della Vittoria e agli esercizi commerciali del primo tratto della strada. Si lavorerà poi sul miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza degli attraversamenti pedonali, su una nuova sistemazione per le fermate del trasporto pubblico urbano e sul percorso pedonale di connessione con viale Carradori. Al progetto si aggiunge poi l'ottimizzazione del patrimonio arboreo del viale in favore dei tigli, eliminando l'alternanza con i pini.

