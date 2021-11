«Nuovi letti di terapia intensiva sulla carta»

MACERATA «L'annuncio di 24 nuove terapie intensive rappresenta l'ennesima boutade che rischia di creare non pochi danni al sistema sanitario e alla salute dei marchigiani». Così il consigliere regionale del Partito Democratico Romano Carancini replica all'annuncio dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini circa l'attivazione di 20 nuovi posti di terapia intensiva all'ospedale di Torrette e 4 a quello di San Benedetto del Tronto. «Le 24 terapie intensive aggiunte hanno solo una valenza numerica che consente alle Marche di restare sotto la soglia del 10% delle postazioni occupate dai malati Covid e scongiurare così il rischio di essere dichiarate zona gialla - dice Carancini -. Fino all'altro ieri, infatti, avevamo 22 pazienti su 214 postazioni disponibili in tutta la regione, dato che tecnicamente poneva le Marche in zona gialla». Con l'aumento delle disponibilità delle terapie intensive si riporta, secondo Carancini, «il rapporto tra queste e il numero dei malati Covid sotto il 10%. Peccato che quelle postazioni manchino del personale necessario a renderle operative, stimabile complessivamente in circa 18 nuovi anestesisti e 72 nuovi infermieri. Cosa succederà ora - si chiede il consigliere Carancini -: quelle 24 terapie intensive resteranno solo un numero sulla carta o per farle funzionare saranno sottratte risorse umane da altri reparti ospedalieri, con il rischio di bloccare le attività già programmate, comprese quelle chirurgiche?».

