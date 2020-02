Nuovi direttori e tecnologie La sanità potenzia i servizi

IL PIANO

MACERATA C'erano una volta le quote rosa, ora i rapporti sembrano ribaltarsi. L'annotazione di servizio arriva dalla presentazione dei nuovi direttori di struttura complessa dell'Area Vasta 3 dell'Asur, quella diretta da Alessandro Maccioni. Ieri, negli uffici Asur di Piediripa, la direttrice regionale Nadia Storti e il direttore generale di Av 3 Maccioni hanno presentato gli ultimi direttori arrivati nel territorio maceratese.

I professionisti

Sono Maurizio Pincherle, direttore della Neuropsichiatria infantile, Leonardo Costarelli, direttore della Radiodiagnostica, Giulia Marino, direttrice della Farmacia territoriale, Nadia Mosca, direttrice Integrazione ospedale territorio, Franca Laici direttrice Prevenzione malattie infettive e Lucia Isolani direttrice del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nadia Storti ha sottolineato come l'obiettivo centrale del 2020 dell'Asur sia quello di «favorire l'incremento delle attività territoriali. In particolare la presa in carico dei più fragili di tutte le età ed in particolare nella parte adolescenziale e dei bambini. Grande attenzione è rivolta alla prevenzione. Tre cose da fare: la prima è garantire una copertura vaccinale a tutta la popolazione, l'obiettivo è quello del 95%, per prevenire le malattie. Poi la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che sono in crescita seppur lieve. Poi gli screening: diamo ai cittadini servizi gratuiti e di qualità legati per esempio al tumore della mammella e del colon retto. Sono esami che fanno guadagnare anni di vita ai nostri cittadini. Non per ultimo il comparto legato alla veterinaria perché rappresentano un aspetto economico importante per la nostra regione».

I numeri

Il direttore dell'Area Vasta 3 Alessandro Maccioni ha ricordato anche a quelli che lamentavano l'eccessivo numero di reparti senza primari e l'assenza addirittura di reparti qualificanti per l'offerta sanitaria come dall'agosto del 2015, anno della sua nomina, siano state trenta le nomine dei direttore di struttura complessa nel territorio provinciale.

Il lavoro

«Sono nomine - ha detto Maccioni - che dimostrano il lavoro svolto che ci ha portato ad andare a coprire molti settori strategici della nostra azienda sanitaria attraverso la presenza di professionisti di livello. Professionisti che sono cresciuti nel nostro territorio, lo dico anche a quelli che fanno polemiche sul nulla asserendo falsamente che l'Area Vasta 3 sarebbe terra di conquista per medici che arrivano da fuori regione. Non è così. Nei prossimi giorni saranno nominati i primari di Otorinolaringoiatria e di Medicina a Civitanova. A breve termine si chiuderanno molte altre procedure concorsuali: igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche il 20 febbraio, il pronto soccorso di Civitanova il 27 febbraio, pediatria a Macerata il 19 marzo, ortopedia Civitanova il 7 aprile, igiene degli alimenti il 16 aprile ed ancora psichiatria a Civitanova, geriatria e cure palliative a Macerata, ed anche su Camerino ci stiamo muovendo su diversi fronti». Presentazione infine dei nuovi direttori che hanno tutti ringraziato i vertici Asur per la fiducia (cosa che potrebbe apparire scontata) ed hanno spiegato gli obiettivi delle varie strutture. Territorio, prevenzione e ottimizzazione delle risorse disponibili le parole guida. A chiudere i lavori è stato l'ultimo direttore arrivato, Leonardo Costarelli che guiderà il servizio unificato di Radiodiagnostica.

L'impegno

«Ho la consapevolezza dell'impegno - ha detto Costarelli - preso in un settore seguito con grande attenzione. Ogni anno in Area Vasta 3 vengono eseguiti 260mila esami, 110mila dei quali nel solo ospedale di Macerata. Si tratta di un settore che richiede adeguamento tecnologico e aggiornamento professionale continuo: cose che in Av3 ci sono e valorizzeremo ulteriormente anche per riuscire ad abbattere le liste di attesa». Sul fronte delle opere è attesa - oltre due anni per il parto - l'approvazione della variante al Prg del Comune di Macerata per far partire formalmente l'operazione del nuovo ospedale provinciale alla Pieve.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA