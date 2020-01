Nuove scuole, code in via Roma ma il caos è stato scongiurato

IL REPORTAGE

MACERATA Era il giorno più atteso. Ma anche quello più temuto per il traffico. Il suono della prima campanella nel nuovo polo scolastico delle ex Casermette, dove hanno trovato spazio i due istituti Alighieri e Mestica, ha invece visto un avvio sereno delle lezioni scolastiche. Grazie alla vigilanza dei 30 operatori di polizia locale disseminati in tutti gli incroci il traffico si è svolto senza quel temuto caos ed ingorghi che si potevano ipotizzare alla vigilia per la congestione della circolazione in una zona già di suo molto trafficata. Invece neppure la chiusura del passaggio a livello di Collevario intorno alle 7,40 ha portato ad un aumento delle code di veicoli rispetto ad altre mattinate precedenti all'apertura delle scuole.

Il problema

Al contrario incolonnamenti di veicoli fermi si sono registrati soprattutto in via Roma a causa dello stop imposto alle auto che scendono in direzione rotatoria d'imbocco di via Mattei, per favorire il deflusso di chi sale invece in direzione via Spalato. Una scelta che si è comunque rivelata vincente per smaltire il traffico in entrata in città ma che ha suscitato le proteste di chi è si è ritrovato fermo in fila per uscire da Macerata. Anche questo servirà come sperimentazione futura e per una ricerca di percorsi alternativi da parte di chi dovrà uscire dal capoluogo in direzione sud. Del resto, in attesa della bretella via Mattei-la Pieve, le strade a disposizione sono queste e Comune e polizia locale hanno cercato di ottimizzare l'esistente per creare meno disagi possibili agli automobilisti.

La situazione

Anche l'ingresso/uscita da via Prezzolini non ha registrato auto in coda, al punto che molti dei circa 60 posti di sosta previsti sono rimasti vuoti. Ha funzionato anche la sosta veloce che ha consentito ai genitori di entrare in viale Pagnanelli e lasciare i propri figli in prossimità del marciapiede che li ha poi condotti alle scuole, anche se per la maggior parte di essi l'arrivo più comodo è risultato essere quelle con i bus. Amministrazione comunale massicciamente presente al primo giorno di scuola nel nuovo campus scolastico col sindaco Carancini e gli assessori Ricotta, Iesari e Casoni. «Direi che è andato abbastanza bene questo primo impatto col nuovo campus ha ribadito Romano Carancini - e complessivamente la situazione è sotto controllo. È chiaro che c'è un traffico intenso su via Roma mentre dall'entrata di via Prezzolini non c'è stato alcun problema. Mi pare che i timori e gli incubi ce li hanno gli altri, non noi. Certamente bisogna migliorare qualcosa e ne stiamo già parlando col comandante Doria. Piccole questioni che possono consentire l'ottimizzazione di ciò che è possibile, siamo di fronte ad un plesso scolastico con 800 ragazzi. Anche dalle parole delle persone traspare una condivisione positiva di questa prima giornata di scuola. Siamo molto contenti».

Gli argomenti

Ieri sono state effettuate multe per divieto di sosta. Sono due le situazioni nel mirino di questa prima giornata di traffico: lo stop per chi scende da via Roma che ha provocato delle file di auto, nuova circolazione che ha favorito però lo snellimento del traffico in direzione via Spalato, e il parcheggio dei veicoli sulla strada di fronte al bar Ninetto. Argomenti che saranno al centro di valutazioni nei prossimi giorni. «C'è bisogno che le persone si abituino alla nuova circolazione stradale in questa area ha concluso Carancini - e al rispetto delle regole: il dispiegamento di polizia locale resterà, anche se non sarà così massiccio come oggi. Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia si trasferirà a breve: stiamo solo aspettando una lastra di vetro da montare che migliora il progetto della scuola. La ditta non ha ancora completato il lavoro per cui abbiamo preferito, nonostante avessimo già potuto trasferire i bambini, attendere il completamento. Credo che sia una questione di pochi giorni e anche l'infanzia sarà qui».

L'opinione

Soddisfazione espressa pure dall'assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, che ha ribadito come «la situazione sarà monitorata per una settimana in modo da individuare eventuali correttivi per l'accesso alle scuole che comunque ha avuto un avvio soddisfacente. Il sistema messo in campo ha funzionato ed ha retto molto bene: un messaggio di tranquillità che arriva oggi per i genitori e per tutti i cittadini. Molta sensibilità degli studenti si è registrata per l'uso dei mezzi pubblici».

Mauro Giustozzi

