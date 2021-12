Nuove regole dall'Europa «Formazione fondamentale»

MACERATA Nuove disposizioni in arrivo per gli operatori del settore tatuaggio e per gli estetisti che effettuano trattamenti: subito dopo le festività, dal 4 gennaio 2022, il tatuaggio e trucco permanente potranno essere effettuati solo ed esclusivamente utilizzando inchiostri rispondenti al nuovo Regolamento. La restrizione introduce limiti massimi di concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate in tali inchiostri per tatuaggi. Non vi è quindi alcun divieto assoluto di effettuare tatuaggio o trucco permanente a colori, ma viene prevista, invece, l'introduzione di un divieto all'uso di quelle sostanze coloranti che non rispettano il Regolamento europeo.

Gli operatori del comparto, quindi, dovranno accertarsi prima dell'inoculazione dei pigmenti che le sostanze utilizzate rispettino le limitazioni in questione.

La situazione

Spiega Eleonora D'Angelantonio, responsabile settore Benessere e Tatuatori e Piercer di Confartigianato: «Le nuove disposizioni definiscono una situazione in cui sinora non era in vigore alcuna legislazione specifica a livello europeo, sebbene vi fossero differenti legislazioni nazionali di alcuni Stati membri, che ora verranno superate. La ratio è quella di garantire maggiore sicurezza ai clienti, consentendo nel contempo agli operatori di lavorare con maggiore tranquillità. Ciò è particolarmente importante per le caratteristiche dell'attività, che presuppone il rispetto di una serie di norme igienico sanitarie da osservare scrupolosamente nel rispetto della salute del cliente. Come Associazione stiamo facendo un intenso lavoro a favore dei professionisti del settore, offrendo tutela nei rapporti con le istituzioni, rappresentanza e servizi specifici, oltre che una consulenza informativa su tutti gli aspetti legati all'introduzione del Regolamento. Per noi è prioritario, inoltre, formare professionisti che svolgano la propria attività in maniera altamente qualificata. Per fare ordine nel mare magnum di notizie diffuse in questi giorni, Confartigianato ha elaborato un vademecum relativo al nuovo Regolamento ad uso delle imprese dei settori interessati, per i propri associati e per gli operatori che ne faranno richiesta».

