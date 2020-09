Nuove corse per gli studenti controllori a bordo dei bus

LA RIPARTENZA

MACERATA Quattro nuove corse in aggiunta a quelle tradizionali, due linee a servizio del Campus delle ex Casermette, voucher per il mancato utilizzo del servizio durante il lockdown e controllori sui mezzi che non potranno superare l'80% della capienza massima. Anche il servizio Scuolabus disporrà di una linea in più.

Il potenziamento

Potenziato il trasporto scolastico da parte di Comune e Apm che, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico del prossimo 14 settembre, hanno messo a punto un servizio di trasporto urbano con particolare attenzione alle esigenze di mobilità verso e dai plessi scolastici in conseguenza delle limitazioni decretate dalle normative per il contenimento dei contagi covid-19. L'utilizzo del trasporto urbano sarà fino all'80% della capienza massima: la scelta è stata quella di offrire un servizio dedicato alla mobilità verso i plessi scolastici della città, con l'integrazione del programma di esercizio attivo a gennaio 2020, con 4 corse che saranno in funzione negli orari di entrata e di uscita dai plessi scolastici.

Gli itinerari

Le nuove corse avranno i seguenti itinerari. La prima, linea Fermi, collegherà Piediripa con la scuola Enrico Fermi; la seconda, linea Convitto, si avvierà da Sforzacosta verso il Campus scolastico, proseguendo poi per i giardini Diaz e raggiungere infine il Convitto (scuola Pannaggi); la terza, linea Campus, da Villa Potenza raggiungerà il campus scolastico passando per via dei Velini (stadio Helvia Recina) e viale Martiri della Libertà; infine la quarta, Bis Cioci, dai giardini Diaz transitando per viale Trieste e via Roma raggiungerà il Campus scolastico. Nelle prime tre corse saranno utilizzati autobus gran turismo acquisiti per l'occasione, nell'ultima sarà impiegato un bus del trasporto urbano recuperato in base agli orari di funzionamento. Confermate le linee di trasporto urbano istituite a gennaio per l'apertura del Campus ovvero la corsa dal centro storico per cui verrà utilizzato il bus della Circolare e quello della linea 2 sempre e solo durante gli orari per il collegamento Campus - Giardini Diaz. Tutte le altre linee, dove rimane valido il limite di utilizzo dell'80%, restano inalterate. Per tutti i servizi del trasporto urbano indicati, saranno utilizzabili i normali titoli di viaggio, abbonamenti e biglietti. Da parte sua Apm ha distribuito i voucher per il mancato utilizzo del servizio durante il lockdown e gli stessi sono fruibili per i nuovi abbonamenti scolastici. Per quanto concerne invece il servizio di scuolabus, gestito direttamente dal Comune e destinato prevalentemente agli alunni delle scuole elementari, sarà integrato da una nuova linea che percorrerà il tragitto dai Giardini Diaz verso viale Trieste per raggiungere la scuola Mestica presso il nuovo campus scolastico.

La sicurezza

Massima sicurezza a bordo di tutte le linee del trasporto urbano: l'obiettivo del numero dei posti massimi disponibili sarà raggiunto calcolando i posti a sedere con l'esclusione di quelli faccia a faccia contrari al senso di marcia a cui saranno poi sommati quelli in piedi fino al massimo dell'80% di quelli previsti dal libretto di circolazione. L'uso della mascherina all'interno degli autobus è obbligatorio e l'Apm sta lavorando per garantire l'installazione dei dispenser con gel disinfettante per la pulizia delle mani.

I controlli

Il controllo del rispetto delle normative sarà attuato grazie a tradizionali verificatori presenti all'interno dei mezzi. L'Apm ricorda che per l'acquisto degli abbonamenti, a partire dal corrente anno scolastico, gli utenti già in possesso di tessera di riconoscimento potranno avvalersi, oltre che dello sportello clienti di viale Don Bosco, anche delle nuove modalità on line. E' infatti operativa la nuova piattaforma per acquistare gli abbonamenti tramite internet o app. Attraverso lo sportello on line disponibile nel sito internet www.apmgroup.it, gli utenti in possesso di tessera di riconoscimento possono acquistare l'abbonamento al servizio trasporti in modo facile e veloce, evitando code e assembramenti allo sportello. Da settembre è inoltre disponibile la nuova modalità di abbonamento sull'app APMobilità già disponibile per il pagamento della sosta. Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare il numero verde 800 850 800 (da rete fissa), oppure il numero 0733 29351 (da rete mobile).

Mauro Giustozzi

