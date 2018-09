Nuova sede e 25 anni di storia Festa per Macerata Soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO MACERATA Filosofia o meno, in Italia c'è chi si interroga su come la questione civile possa essere rianimata. Basta un treno per le Marche, con fermata alla piccola stazione di Urbisaglia-Sforzacosta, per avere dai volontari di Macerata Soccorso una risposta concreta e immediata. Venticinque anni passati senza starsene con le mani in mano sono stati ripercorsi ieri nella cerimonia promossa sotto il vessillo della Protezione civile. L'8 luglio 1993, un anno dopo la legge che ne ha istituito il Dipartimento nazionale guidato oggi da...