MACERATA Nel 2014 l'apertura del ponte intitolato a Giovanni Paolo II quest'anno la nuova bretella di collegamento di Villa Potenza con la provinciale 361. Anche nella vallata a nord del capoluogo qualcosa si muove nel settore delle infrastrutture viarie. Per merito soprattutto del presidente della Provincia, Antonio Pettinari, che ha profuso tante energie per la realizzazione di queste due opere. Senza dimenticare che in fase avanzata c'è anche il progetto relativo alla terza corsia in salita tra la frazione e Montanello che sarà realizzata dal Comune di Macerata, un intervento strutturale simile a quello realizzato sul tratto di via Bramante che da Piediripa sale fino a Vallebona e che avrà lo stesso impatto: l'ampliamento del senso di marcia in salita, marciapiedi, fermate per l'autobus e un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Un'opera che vale 2,5 milioni di euro. Quello della nuova bretella di collegamento con la provinciale 361 invece è un intervento, finanziato in parte anche dalla Regione Marche con un accordo di programma, che vale 800 mila euro e sarà realizzato entro la prossima estate. La bretella percorrerà 265 metri, fino poi ad arrivare alla seconda rotatoria da costruire sulla strada settempedana, e avrà una larghezza di oltre 10 metri nelle corsie di percorrenza. La Provincia ha inoltre eseguito un appalto diretto nonostante le due strade interessate dai lavori siano di proprietà dell'Anas (provinciale 361) e una della Regione Marche (ex 77). Si tratta di un intervento eseguito su arterie fondamentali per la circolazione viaria, importanti anche per la sicurezza e che non lasciano isolata la parte nord della provincia. Il progetto della variante è il punto dal quale partire per cercare di rendere maggiormente vivibili i centri abitati: la bretella permetterà infatti un collegamento più scorrevole per tutti quelli che vorranno raggiungere la superstrada 77. E sarà utile, assieme al ponte Giovanni Paolo II, a snellire la viabilità in una zona che, soprattutto in occasioni di manifestazioni espositive nel vicino Centro Fiere, spesso risulta rallentata e con blocchi e intasamenti della circolazione viaria.

m. g.

