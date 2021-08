Nuoto e green pass «Ripartono i corsi tra le incertezze»

LE ATTIVITÀ

MACERATA Piscine maceratesi in alto mare con il green pass. Col mese di settembre si riavviano i corsi tra mille incertezze e la previsione di considerevoli cali nel numero degli abbonamenti e dei conseguenti incassi. Aperta la segreteria del Centro Nuoto Macerata per la piscina di viale don Bosco, ancora una settimana di attesa invece per la cooperativa Il Grillo che gestisce l'impianto di Civitanova Marche. «Abbiamo già avuto i primi contatti e le persone che sono venute in sede hanno chiesto essenzialmente chiarimenti su come si applica il green pass in piscina piuttosto che su orari e tariffe - dice dal capoluogo Mauro Antonini -, per ora le iscrizioni sono ancora poche, vediamo cosa si prospetterà per la fine del mese».

L'età

Le fasce d'età interessate sono variegate e non necessariamente contrarie al vaccino: «Ci sono diversi esempi, soprattutto legate ai 30 anni e ai più anziani che riprenderanno il nuoto libero più avanti, mentre bambini sono proprio pochi - aggiunge il presidente del Centro Nuoto Macerata -, eravamo comunque pronti a questo: abbiamo fatto una riunione con tutto lo staff per cercare di stringere i denti fino alla fine dell'anno, perché siamo consapevoli che, almeno per noi, l'emergenza non è ancora finita. La gente è davvero incerta, confusa dalle mille discussioni lette su Facebook, ma soprattutto incide la paura che tutto questo non serva a nulla e che ad ottobre si richiuda di nuovo tutto».

L'incidenza

Questa mancanza di speranza incide così sulle iscrizioni come la qualità delle informazioni pervenute alla clientela: «Per questa ragione abbiamo deciso che inizieremo una serie di riunioni online o all'aperto per spiegare un po' la situazione e come funziona il green pass nelle piscine - spiega Antonini -, vogliamo far presente anche a chi ha intenzione di vaccinarsi e ha prenotato per una data non proprio agevole che dal 16 agosto la Regione Marche consente ai tesserati delle Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione di farlo in ognuno dei punti deputati allo scopo della regione». C'è un fattore che però amareggia più degli altri: «Il fatto che molti ragazzi dopo aver perso due stagioni agonistiche e con una terza in bilico smetteranno di fare nuoto e metteranno fine alla propria carriera sportiva. Forse in questo senso si poteva intervenire diversamente per non perdere dei talenti». Anche se non necessario, il green pass ha influito anche sulla stagione pur positiva della piscina all'aperto dell'impianto della Filarmonica, sempre a Macerata: «Non posso nascondere che rispetto al mese di luglio, fin quando non si è parlato del certificato, le presente erano molto elevate. Poi c'è stato un crollo che è durato dal 6 all'11 agosto che quantificherei del 50%, fino a diminuire senza però stabilizzarsi come nelle settimane precedenti. Non posso avere la certezza che sia tutto dovuto al green pass, ma certamente ha influito la scarsa comunicazione e i tempi stretti di attivazione dell'obbligo. Altra nota positiva - continua Antonini -, sono invece i comportamenti ormai acquisiti dai clienti rispetto alla procedura anti Covid». L'imprenditore non si aspetta nuovi aiuti dallo Stato: «Allo staff ho chiesto la disponibilità per provare a sopravvivere finché tutto non torni nella normalità e tutti hanno dato risposta positiva - conclude -, sia noi che gli istruttori siamo senza contributi da mesi, ma ce la metteremo tutta per tornare ai livelli del 2018-2019».

L'incertezza

Conferma l'incertezza sul settore anche Antonella Citarella, presidente della cooperativa Il Grillo: «Certo meglio così che il restare chiusi - dichiara -, c'è bisogno di trasmettere bene il messaggio che sotto i 12 anni non c'è l'obbligo del green pass in modo tale da salvaguardare per noi una grossa fetta della clientela. Molti genitori, infatti, anche vaccinati, nutrono ancora dei dubbi nel procedere anche nei confronti dei figli. A ogni modo, per i padri e le madri senza green pass metteremo a disposizione un assistente per aiutare i giovani nuotatori negli spogliatoio». Sarà nominata, inoltre, anche una persona responsabile dei controllI: «Cercheremo per quanto possibile di velocizzare gli ingressi dovendo anche controllare la temperatura - afferma Citarella -, la piscina è un luogo sicuro, favorito dal cloro che è efficace contro il virus». Recente invece la riunione con l'amministrazione comunale di Civitanova: «Abbiamo concordato di diminuire l'orario non aprendo per ora la domenica a partire dal 7 settembre. Dal punto di vista lavorativo ci sono da chiarire molti aspetti, ma non vogliamo lasciare a casa nessuno». Nel frattempo, prima dell'entrata in vigore del green pass, la cooperativa ha organizzato un campo estivo che ha avuto una buona partecipazione: «Aleggia il dubbio di come funziona il pass o se sia giusto averlo, c'è una situazione piuttosto variegata».

Andrea Mozzoni

