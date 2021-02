«Non tutti i settori ripartiranno insieme»

MACERATA Il presidente della Cna di Macerata, Giorgio Ligliani, allunga lo sguardo al post-Covid e preannuncia scenari diversi per alcuni settori. «L'auspicio più grande è che riprendano quanto prima possibile i ritmi sostenuti per la vaccinazione di massa. Ma poi, una volta risolta la crisi sanitaria, come sarà la salute delle nostre imprese? Quando potremmo tornare alla normalità, credo che bar e ristoranti riusciranno subito a tornare pressoché ai ritmi pre-Covid. Moltissime persone non ne possono più di fare solo casa e lavoro. Discorso diverso sarà, invece, per tutti i settori della manifattura che hanno sofferto come quelli del commercio ma che difficilmente potranno ritrovare la stessa situazione di mercato che avevano prima dello scoppio della pandemia».

La situazione

Ligliani prefigura, quindi, uno scenario diverso per la manifattura: «Per il sistema produttivo ci sarà bisogno di un prolungamento delle misure di aiuto. Occorre dar loro il tempo di ricollocarsi sui vari mercati, di riprendere vecchie e nuove commesse, di ammortizzare le grosse perdite registrate. Immaginiamo che prima dovranno svuotarsi i magazzini dei negozi per iniziare ad avere sul mercato nuovi ordinativi e quindi ci sarà una sfasatura temporale per poterci dire tutti fuori da questo terribile periodo». Ligliani declina sul territorio queste vicissitudini: «Penso alle gravi condizioni in cui versano, e dalle quali non sarà immediato uscire, il settore della meccanica nel mini-distretto di Recanati, le fabbriche di mobili ad Appignano, il settore calzaturiero della costa con problemi vecchi che si aggiungono ai nuovi. Dai nostri uffici sul territorio arrivano numeri pessimi per la nostra economia manifatturiera e, purtroppo, dietro a questi numeri ci sono famiglie e tradizioni di artigianato che rischiano di scomparire in un breve lasso di tempo». Su cosa potrà aiutare questi settori, Ligliani è certo: «Occorre innanzitutto approvare il quinto decreto Ristori. Poi dovremmo essere consapevoli che non tutte le imprese riprenderanno immediatamente i ritmi di crescita e quindi allungare di qualche mese il periodo di flessibilità. Soprattutto, però, dovremmo giocarci al meglio la carta dei fondi europei».

