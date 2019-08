Non solo Nuova Via Trento in Comune 34 cause aperte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIOMACERATA Un rischio contenzioso che solo per il 2018 vale 3.562.854,49 euro certificati dal collegio dei Revisori dei conti a fronte di un valore delle cause in atto tra privati e amministrazione comunale che si attesta su 12.107.521,58 euro. Un quadro complessivo che si completa con altri numeri sempre legati all'esercizio 2018: in totale sono aperti ben 34 contenziosi che vedono la pubblica amministrazione solo in tre casi essere nella posizione attiva, cioè di cause intentate dal Comune verso terzi. Le vociSpicca naturalmente in...