Non hanno affatto perso il loro sorriso e il loro buonumore, seppure consapevoli delle perdite che, per forza di cose, hanno subito alla stregua delle loro colleghe le estetiste Ombretta Capponi e Arianna Luchetti, proprietarie del centro estetico Esteos che si trova in via Indipendenza, a due passi dal sottopasso che va verso il centro, a Civitanova.

La ripartenza

La voglia di ricominciare a fare il lavoro dei sogni e di tornare a prendersi cura delle proprie clienti, dopo tanti giorni con le saracinesche del loro centro estetico abbassate, infonde speranza e fiducia per questo nuovo inizio, nonostante le comprensibili difficoltà. «Siamo fiduciose per quel che riguarda il futuro. C'è tanta richiesta, per fortuna, - ha detto Ombretta Capponi Le clienti hanno bisogno di fare trattamenti mani e piedi, ma anche cerette e, in generale, di un po' di tutto». La sanificazione degli ambienti richiede tempo e sono state imposte norme rigide da rispettare dentro i locali ma, ha spiegato ancora Ombretta Capponi, «noi siamo abituate a lavorare già da tempo con la mascherina, tanto per fare un esempio, e i nostri standard qualitativi legati alla pulizia sono sempre stati altissimi. Siamo consapevoli di aver perso quasi tre mesi di lavoro ha concluso la proprietaria del centro estetico di via Indipendenza, prima di tornare nella sua postazione di lavoro ma, allo stesso tempo, siamo positive e abbiamo fiducia per questa ripartenza». Insomma, si riparte con l'obiettivo di fornire il massimo servizio nonostante le varie difficoltà nella gestione quotidiana dei locali tra sanificazioni e il resto.

Chiara Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA