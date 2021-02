Non è piaciuta affatto agli studenti la proposta di prolungare l'anno scolastico in corso. Sono sulla stessa linea Marta Antognozzi e Giorgia Porfiri, che frequentano rispettivamente gli ultimi anni del liceo scientifico e del liceo classico Filelfo di Tolentino. «Penso che oggi non sia necessario - dice Marta Antognozzi - . Studenti e docenti hanno subito preso la didattica a distanza seriamente: stiamo rispettando il programma scolastico prefissato, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia. Credo che saremmo portati allo stremo se dovessimo proseguire con le lezioni fino al 30 giugno, senza comunque ottenere molti risultati in più. Noi abbiamo anche gli esami di maturità e questo significherebbe che si prolungherebbero fino ad agosto. Un problema che ricadrebbe anche sulle prove di ammissione alle facoltà universitarie. Credo che la situazione sia stata peggiore lo scorso anno, quando gli ultimi tre mesi, presi alla sprovvista, sono state perse molte più ore di lezione». Le fa eco Giorgia Porfiri: «Parlando anche per i miei compagni - dice - credo che sia una decisione azzardata. È stato un anno difficile per la didattica a distanza che ha richiesto un impegno maggiore nel seguire le lezioni dietro ad uno schermo. Da quello che sento in giro, il mio è un pensiero comune. Anche perché - precisa Giorgia Porfiri - è sbagliato pensare che la dad giustifichi a non studiare».

L'ipotesi

«Credo che le tre settimane di prolungamento siano inefficaci e superflue ha dichiarato Leonardo Tasso, 18 anni, studente del 4^ all'Alberghiero di Cingoli Noi alunni, essendo già demoralizzati da questa difficilissima situazione non siamo in alcun modo propensi all'aggiunta di un altro periodo. Sarebbe totalmente inutile dal punto di vista educativo ed istruttivo. Inoltre la didattica a distanza quest'anno è riuscita a ricoprire le ore perse in presenza. Personalmente non credo che porti qualcosa di positivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA