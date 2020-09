Non crollano gli abbonamenti raddoppio delle corse affollate

LA RIPARTENZA

MACERATA Nessun crollo degli abbonamenti, raddoppio delle corse più affollate attraverso l'utilizzo di trenta pullman, riempimento dell'80% con le misure di sicurezza previste dal governo. La Contram è pronta da lunedì a mettersi al servizio dei circa ottomila studenti della nostra provincia che varcheranno le soglie degli istituti scolastici, alunni che saranno nella quasi totalità in presenza nelle classi.

L'impegno

Un impegno economico importante per l'azienda di trasporti che ha sede a Camerino che chiede alla Regione interventi a sostegno, ma che sarà pronta dal 14 ad assicurare il tradizionale servizio di trasporto dalla montagna alla costa a tanti studenti maceratesi. «Ci siamo e noi siamo pronti esordisce il presidente della Contram, Stefano Belardinelli- per partire lunedì 14 col servizio di trasporto scolastico rispettando le norme dell'80% di riempimento dei mezzi per i posti seduti ed in piedi: stiamo igienizzando i mezzi, abbiamo rafforzato i trasporti con delle corse aggiuntive che complessivamente coinvolgeranno almeno trenta mezzi in più rispetto alla nostra flotta scolastica del passato. E' chiaro che questi pullman saranno utilizzati su quei percorsi che sono maggiormente affollati e si tratterà di una sorta di corsa Bis che raddoppia quindi i mezzi a causa della capienza ridotta. In provincia di Macerata non si è registrato il fenomeno di una partenza scaglionata di qualche scuola, ad esempio con parte degli alunni in classe e gli altri con la didattica a distanza».

Il fenomeno

«Nella nostra provincia questo fenomeno è praticamente inesistente - prosegue Belardinelli - , le scuole saranno tutte in presenza rispetto invece a quello che capita in altre zone delle Marche. Va anche sottolineato come questo sforzo di mettere i campo una trentina di pullman in più sia il dato più elevato nella nostra regione. Ci sono province più grandi come quelle di Pesaro e Ancona che hanno messo in servizio dai 22 ai 28 pullman in più. Non so dire se noi siamo stati più bravi o più previdenti rispetto a loro». Le tratte dove verrà potenziato e raddoppiato il numero dei mezzi a servizio degli studenti saranno soprattutto quelle verso i centri più grandi: quindi i collegamenti tra Civitanova-Macerata, Recanati-Macerata, Corridonia-Macerata diciamo pure il raggiungimento del capoluogo dai poli più densamente abitati.

Le criticità

Nell'entroterra, invece, qualche criticità potrebbe registrarsi su tratte più brevi come da Esanatoglia-Matelica o la tratta Castelraimondo-Camerino dove gli studenti arrivati in treno poi salgono sui bus. Va detto che, invece, la Contram non sta registrando un forte calo di abbonamenti da parte della popolazione studentesca. «Dai dati che finora sono in nostro possesso prosegue Belardinelli- non si registra un crollo delle presenze di studenti sui mezzi in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Noi di media carichiamo tra gli 8/9 mila studenti a giorno e nella prima settimana di vendita degli abbonamenti non si è registrato un calo che si poteva ipotizzare. Forse qualcuno si affiderà a mezzi propri per andare a scuola ma la stragrande maggioranza degli studenti sta acquistando l'abbonamento al mezzo pubblico per andare a scuola. Questo ci rassicura così il sistema non presenterà imprevisti visto che siamo collaudati sui numeri delle presenze a bordo dei nostri pullman». Il nodo irrisolto al momento resta quello delle risorse economiche per fronteggiare questo potenziamento delle corse per il trasporto scolastico.

Il nodo

«E' chiaro che questo impegno coinvolge non solamente un maggiore uso di mezzi ma anche di autisti e di personale che dovrà vigilare. conclude il presidente Belardinelli- Resta aperto il nodo delle risorse che chiaramente non sono sufficienti: ci sono contatti e videoconferenze continue con la Regione Marche per questa questione. Sulle risorse aggiuntive ancora non c'è chiarezza. L'impegno nostro è metterci tutto il possibile per far ripartire nel migliore dei modi il trasporto scolastico e ci concentriamo su questo. Però è necessario che la Regione, o direttamente oppure con risorse statali, integri quelle che sono le necessità per coprire i costi in più che dovremo affrontare potenziando il servizio con pullman e autisti come stiamo facendo. Metteremo anche dei controllori a terra per verificare il riempimento dei mezzi nei centri più grandi, anche se questo non sarebbe poi un nostro compito primario».

Mauro Giustozzi

