«Non concessa l'apertura di sale I gestori sono ricorsi ai giudici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTAMACERATA Antonio Pignataro, questore di Macerata, è in prima linea nella lotta al gioco d'azzardo patologico e in particolare nella tutela dei minori. Disposti supercontrolli per sanzionare i gestori dei locali che non rispetteranno le nuove norme. Signor questore, qual è la strategia della polizia?«Siamo attentissimi ai problemi dei giovani. Non combattiamo solo la cannabis light e la droga in generale, come abbiamo già dimostrato con le operazioni messe a segno, ma vogliamo difendere le nuove generazioni anche da fenomeni...