CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non che in corso Cairoli i bambini sfreccino in monopattino ma probabilmente ci si riferiva ai luoghi storici, come per le auto che appunto nei corsi possono sostare in doppia fila e circolare senza inquinare. «Siamo tra le prime città italiane nell'ambito dell'ecosistema. Siamo la quarta città capoluogo di provincia in Italia che paga di meno per la raccolta dei rifiuti. Abbiamo riaperto i parchi, da Villa Lauri a Villa Cozza passando per Fontescodella. Abbiamo rivoluzionato il centro storico pedonalizzando e mettendo a disposizione una...