«Non accettano l'autonomia della donna»

Margherita Carlini, psicologa e criminologa, è responsabile dello Sportello Antiviolenza del Comune di Recanati. Quali possono essere per una donna i campanelli d'allarme in grado di rivelare se si è dentro una relazione a rischio, visti e considerati i casi sempre più frequenti di stalking? «I casi di stalking iniziano quando una relazione maltrattante finisce. Quando colui che maltratta viene lasciato inizia la sua attività persecutoria, non accettando mentalmente la scelta di autonomia da parte della donna. Il maltrattante non...