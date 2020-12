«No al campo di basket al parco Pegaso, troppo cemento»

LA POLEMICA

MORROVALLE È scontro tra maggioranza e opposizione sulla realizzazione di un nuovo campetto da basket all'intero del parco Pegaso. La giunta, infatti, ha dato il via libera poco prima di Natale allo studio di fattibilità per la realizzazione della struttura, che verrebbe a costare 70mila euro (cifra da abbassare poi in sede di gara d'appalto). Un'idea ancora in embrione, visto che non c'è ancora un progetto preciso, ma che l'opposizione boccia in maniera inequivocabile.

«Abbiamo il parco Pegaso, uno dei più bei parchi della provincia, un polmone verde progettato chiaramente perché diventasse un nuovo centro aggregativo e salutare sottolinea in una nota il gruppo Un Nuovo Germoglio molti comuni limitrofi ce lo invidiano e non è lungimirante deturpare un ambiente così verde. Ma la maggioranza, sentendo l'odore delle prossime elezioni, prima toglie spazio verde per realizzare un campo da bocce e ora ha in mente di progettare all'interno del parco un'altra colata di cemento per un campetto da basket. Il tutto per ingraziarsi qualcuno ed ottenere una manciata di voti in più. Tutte le città moderne progettano di allargare il verde, non di deturparlo e restringerlo. E allora per qualche voto in più perché non aggiungere un campo di calcetto? O di pallavolo? O da tennis o come in voga oggi da padel?».

L'opposizione non si dice contraria tout court alla realizzazione di nuove strutture sportive. «Ma vanno inserite in un progetto ampio, qualificato e ben pensato al di fuori del parco Pegaso continua ; idee estemporanee a qualche mese dalle elezioni, solo per ottenere qualche voto in più, servono solo a rovinare quello che altri ci invidiano. In un progetto serio il parco Pegaso andrebbe allargato e non ridotto e cementificato. Salute e ambiente vanno tutelate sempre. Occorre fare ogni sforzo per aumentare gli spazi verdi da usufruire. Non c'è elezione che tenga».

