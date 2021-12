Niente feste in piazza, Capodanno low profile «Da evitare i raduni»

LA STRETTA

MACERATA Controlli ancor più serrati in vista del fine anno su strade, autostrade e ferrovie, luoghi di culto delle varie confessioni e rafforzamento verifiche sul Green pass nei luoghi pubblici, nessuna festa di piazza per Natale e Capodanno a Macerata, a Civitanova e anche negli altri Comuni della provincia per evitare rischiosi assembramenti e l'invito alla cittadinanza ad avere cautela e massima attenzione anche nel ritrovarsi con parenti ed amici per evitare che l'impennata di contagi che si sta registrando possa avere gravi conseguenze su restrizioni più drastiche.

I controlli

Il Comitato sicurezza e ordine pubblico, riunitosi ieri con la presenza dei vertici delle forze dell'ordine ed allargato alla partecipazione dei sindaci dei comuni di Macerata, Civitanova, Corridonia, Potenza Picena e Recanati oltre che della direttrice dell'Av3 Daniela Corsi, voluto specificatamente dal prefetto Flavio Ferdani, ha avuto lo scopo di tracciare un primo bilancio dei controlli effettuati nelle settimane che vanno dal 6 al 19 dicembre. Ebbene in questo lasso di tempo in provincia di Macerata sono state 8853 le persone controllate per il Green pass: di queste 46 quelle sanzionate mentre le multe per mancato utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale dove previsti sono state 19. Sul fronte delle attività ed esercizi commerciali controllati si è arrivati a quota 2186, con 22 titolari di attività o servizi multati. La chiusura provvisoria di attività per violazione delle normative sul Green pass è scattata per 6 locali mentre 2 sono risultate le persone denunciate perché circolavano in violazione delle norme. «Con l'entrata in vigore della zona gialla nelle Marche ed in vista delle imminenti festività che porteranno ad un movimento di persone notevole ha ribadito il prefetto Flavio Ferdani - ho ritenuto opportuno la presenza a questo comitato di tutte le istituzioni e le forze dell'ordine interessate ad operare in questo ambito. Oggi vogliamo testimoniare la coesione istituzionale tra sindaci, sanità e forze dell'ordine. Noi vogliamo fare tutto il possibile sui fronti della sanità e della sicurezza. Siamo qui tutti assieme per dare risposte ai cittadini. In tutta la provincia c'è una linea unitaria dei comuni di evitare il più possibile assembramenti che possono portare all'esplosione di focolai covid. E' indispensabile limitare queste manifestazioni di piazza, ed anche nelle feste private suggerisco ai cittadini di evitare assembramenti all'interno delle abitazioni perché questo rappresenta poi una pericolosa ricaduta in caso di contagi sul mondo della sanità. Riusciamo ad effettuare più di quattromila controlli a settimana sul Green pass e continueremo su questa strada con un ulteriore sforzo delle forze dell'ordine in questo periodo di festività natalizie con attenzione che sarà ampliata anche alla viabilità, alle stazioni ferroviarie, perché l'affluenza di persone sarà certamente più elevata. Restando in attesa di quello che verrà deciso nella cabina di regia nazionale del 23 dicembre».

L'attenzione

Il questore Vincenzo Trombadore ha sottolineato come «i controlli sul Green pass sono già partiti da diverse settimane e si tratta di proseguire in questo ambito rafforzando ulteriormente il lavoro in un periodo particolare come quello delle festività di fine anno». «Bisogna dare atto che c'è responsabilità da parte delle persone e lo dicono i numeri con solo 46 sanzioni - ha aggiunto il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri - . Quello che mi lascia un po' perplesso è che alcuni esercizi commerciali siano ancora sprovvisti dei basilari sistemi di prevenzione ormai previsti da tempo». Sul tema della necessità di evitare assembramenti e affollamenti in piazze e vie delle città si è soffermato anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che ha rimarcato «la collaborazione tra Comune e forze dell'ordine oltre alla Polizia locale per effettuare servizi notturni».

Gli eventi

A Civitanova predisposta una «fonica che girerà per la città ricordando le restrizioni attive, non ci saranno eventi pubblici in piazza a Capodanno e verranno proseguiti i controlli previsti dalla zona gialla su cittadini e attività». L'assessore comunale Paolo Renna ha ricordato come anche a Macerata non sono stati organizzati eventi in piazza mentre la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini ha voluto lanciare un appello accorato alla popolazione per rispettare le norme avendo senso civico e responsabilità per non peggiorare una situazione sanitaria negli ospedali già oggi molto pesante.

