Niente doppi turni per gli alunni verrà divisa soltanto una classe

MACERATA Niente doppi turni per i 3.800 studenti delle scuole di competenza comunale, che rientreranno grazie a riorganizzazioni interne e, in pochi casi, con interventi di edilizia leggera. A spiegare la situazione è stata, ieri pomeriggio, l'assessore alla Scuola, Stefania Monteverde, che ha risposto a due interrogazioni, una di Andrea Marchiori (Lega) e una di Roberto Cherubini (M5S), che chiedevano chiarimenti in merito alla ripresa dell'attività scolastica.

«Abbiamo sempre monitorato la situazione spiega Monteverde -, grazie alla rete di collaborazione tra amministrazione, uffici comunali, dirigenti e tecnici scolastici. Nonostante sia complesso applicare agli edifici scolastici italiani le misure di distanziamento (per gli alunni un metro tra le rime buccali, due metri tra insegnate e studente, ndr), visto che abbiamo ereditato molti immobili costruiti tra fine 800 e inizio 900 e che anche le nuove scuole sono soggette alle linee guida della Legge del 1975. Sulla base dei sopralluoghi eseguiti sui 23 plessi scolastici di competenza comunale, è emerso che tutti gli alunni, fino alla terza media, potranno rientrare in classe senza doppi turni».

Ciò è molto importante e a Macerata è possibile grazie alla riorganizzazione delle aule sulla base di spazi a disposizione, come palestre, mense o altre aule, In un caso la dirigenza chiederà lo sdoppiamento di una classe, procedendo alla richiesta di nuovo ulteriore personale in organico. Quanto agli interventi strutturali aggiunge l'assessore sono previsti su 5 dei 23 plessi comunali e sono relativi ad allargamenti degli spazi per una nuova redistribuzione delle metrature delle aule. Si tratta di interventi di edilizia leggera, per i quali il Comune ha ricevuto 160mila di fondi ministeriali, da compiere entro il 31 dicembre, ma il nostro impegno è di concludere i lavori prima del rientro in classe». Se, da una parte, il candidato sindaco del Movimento 5 stelle, Roberto Cherubini, si è dichiarato «soddisfatto, perché l'assessore Monteverde ha risposto a tutte le domande», l'ex candidato sindaco della Lega, Andrea Marchiori, ha espresso «insoddisfazione. Da lei, assessore, ricevo risposte non rassicuranti. Ad oggi spiega il capogruppo leghista c'è completa incertezza e, sinceramente, non può essere, visto che siamo a fine luglio. Ci sono situazioni critiche in tutta la regione, sia per disponibilità delle aule, che per il corpo docenti, tanto che si stima ci saranno, in tutta la regione, 200 cattedre vacanti, affidate a supplenti e precari. Inoltre, sempre a livello regionale, si stimano 67 situazioni di aule sovraffollate e questa situazione sembrerebbe interessare anche Macerata. La cittadinanza deve prendere atto che in città una classe sarà sdoppiata e che cinque plessi saranno interessati da lavori che, di sicuro, non saranno terminati per il 15 settembre, Tra l'altro, non abbiamo avuto alcuna assicurazione per il Convitto».

Già, perché l'altra patata bollente, lanciata da Marchiori all'assessore Monteverde, era proprio quella della situazione del Convitto nazionale. Sulla questione, Monteverde ha spiegato: «La competenza è della Provincia, che la monitora, ma il Comune ha sempre partecipato alla discussione sul Convitto. Abbiamo anche messo a disposizione la cucina dell'Asilo Ricci. Anche oggi diamo tutta la nostra disponibilità nei confronti del presidente Pettinari per discutere su come risolvere la questione, tanto che il sindaco ha messo a disposizione metrature di proprietà comunale. L'attenzione sul Convitto è speciale, anche alla luce delle richieste del Tribunale, ma dobbiamo essere rispettosi dei ruoli istituzionali».

«La politica deve trovare soluzioni per studenti che hanno subìto spostamenti su spostamenti», ha ribattuto Marchiori. Monteverde, infine, ha parlato anche di scuola e elezioni: «Gli uffici sono al lavoro per cercare, per quanto possibile, di riorganizzare i seggi elettorali e posizionarli fuori dalle scuole, per non interrompere l'attività scolastica».

