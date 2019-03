Niente deroghe la legge Lorenzin va solo applicata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOCIVITANOVA Cinque alunni della scuola dell'Infanzia di Civitanova non potranno entrare in classe. Non sono risultati in regola con le prescrizioni normative della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale. L'11 marzo, come noto, l'ultimo giorno utile per presentare la certificazione originale. Non erano ammesse deroghe. Cos√¨ Mirella Paglialunga, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di via Tacito, non ha potuto far altro che applicare la legge. Come gi√† aveva annunciato l'associazione nazionale presidi (Anp). ¬ęDa domani (oggi...