«Nessuno schiaffo dal voto Si va avanti con Carancini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST ELEZIONIMACERATA La maggioranza Carancini? Politicamente antisismica, nessuna scossa elettorale l'ha scalfita. L'importanza del risultato delle urne è facilmente intuibile in una città stravolta in pochi giorni da tragedie e tensioni enormi per la sua storia. Eppure, il parere della coalizione che amministra la città è pressocché unanime: lo sconquasso degli equilibri politici causato dal voto nazionale, che non ha lasciato indenne neanche il capoluogo, hanno assai poco a che fare con l'attività amministrativa, o con i fatti di...