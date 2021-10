«Nessun tipo di misura a favore dei residenti»

MACERATA La nuova ordinanza sulla movida genera le prime reazioni dal mondo politico maceratese. Tra i primi ad esporsi c'è il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Perticarari, che è anche residente nel centro storico. Per l'avvocato Perticarari il modo migliore per risolvere il problema alla radice è la presenza costante delle «forze dell'ordine durante le serate del giovedì, in modo da controllare le varie situazioni e fare da deterrente per eventuali comportamenti maleducati e inappropriati spiega il consigliere di minoranza -. Ok installare nuove telecamere, ma la misura migliore, seppur più costosa, è la presenza della polizia Locale. Inoltre cambiare continuamente le ordinanze fa scontenti tutti, perché non c'è una certezza prolungata delle misure adottate. I problemi non derivano solo dall'orario di vendita degli alcolici e dalla musica alta». L'argomento centro storico va affrontato a 360 gradi, al di là della movida. «Bisogna affrontare il tema partendo dal fatto che è giusto che il centro torni a vivere, ma per farlo c'è bisogno in primis di aumentare i residenti aggiunge Perticari . Per ora l'unica mossa dell'amministrazione Parcaroli è stata quella di aprire la Ztl, con conseguente aumento del traffico misto ad un aumento anche delle presenze dei giovani. Nessuna misura invece è stata pensata finora a tutela dei residenti».

r. an.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA