Nelle scuole elementari e medie niente doppi turni

MACERATA Niente doppi turni per i 3.800 studenti delle scuole di competenza comunale, che rientreranno grazie a riorganizzazioni interne e, in pochi casi, con interventi di edilizia leggera. A spiegare la situazione di Macerata per ciò che concerne le altre scuole elementari e medie della città è stata qualche giorno fa l'assessore alla Scuola, Stefania Monteverde. «Nonostante sia complesso applicare agli edifici scolastici italiani le misure di distanziamento, visto che abbiamo ereditato molti immobili costruiti tra fine 800 e inizio 900 e che anche le nuove scuole sono soggette alle linee guida della Legge del 1975 - aveva spiegato in Consiglio -. Sulla base dei sopralluoghi eseguiti sui 23 plessi scolastici di competenza comunale, è emerso che tutti gli alunni, fino alla terza media, potranno rientrare in classe senza doppi turni». A Macerata è possibile grazie alla riorganizzazione delle aule sulla base di spazi a disposizione, come palestre, mense o altre aule, In un caso la dirigenza chiederà lo sdoppiamento di una classe, procedendo alla richiesta di nuovo ulteriore personale in organico. Quanto agli interventi strutturali aveva aggiunto l'assessore sono previsti su 5 dei 23 plessi comunali e sono relativi ad allargamenti degli spazi per una nuova redistribuzione delle metrature delle aule. Si tratta di interventi di edilizia leggera, per i quali il Comune ha ricevuto 160mila di fondi ministeriali, da compiere entro il 31 dicembre, ma il nostro impegno è di concludere i lavori prima del rientro in classe».

