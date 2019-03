CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella zona di Convitto e Tribunale si sente molto la mancanza di un punto di incontro. «La socializzazione è penalizzata da questo aspetto», conferma Luciana Monachesi, già consigliere di circoscrizione, presidente del Cif Macerata e moglie dell'artista Silvio Craia con cui abita in via Valerio, a pochi metri dal Cus, fin dal 1971. Tra i problemi gravi segnalati ci sono l'assenza di servizi e la quasi totale assenza di negozi: «Sono rimaste poche botteghe e non c'è più persino un bar - ha aggiunto -, qualche giorno a settimana si ferma...