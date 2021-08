«Nel villaggio e all'Acquapark un 15% in più di presenze»

CINGOLI Con un 15% in più di presenze rispetto al 2020 sia all'Acquaparco che al villaggio turistico Verde Azzurro di San Faustino di Cingoli ci si avvicina alla fine di una stagione estiva molto positiva. E c'è ancora una settimana, quella fino al 5 settembre, con il mega impianto tutto prenotato con diversi gruppi sportivi, quali società di nuoto, pallavolo e calcio. Ma le novità quest'anno non sono mancate: per esempio rispetto agli anni precedenti luglio e agosto sono state di gran lunga le famiglie italiane a scegliere le due strutture ricettive: siamo l'85% contro il 15%. Ciò è dovuto alle complicazioni sul Green pass che ha frenato l'arrivo di molti stranieri rimpiazzati fortunatamente, come detto, dagli italiani. «Siamo più che soddisfatti di come è andata la stagione considerando le disposizioni anti contagio Covid-19 - afferma Maila Rosetti, titolare dell'Acquaparco e del villaggio turistico Verde Azzurro - Già nei mesi precedenti all'apertura le prime prenotazioni ci hanno fatto capire che gli italiani sarebbero stati molti di più rispetto alle passate stagioni. Prenotazioni confermate poi con le presenze. Non c'è stata neanche una disdetta. Addirittura ad agosto siamo stati costretti a rinunciare ad altri arrivi perché eravamo pieni. Ci siamo attenuti alle norme dei codici Ateco». Pochi stranieri, ma sul territorio cingolano soprattutto ad agosto se ne sono visti tanti. Sono quelli che hanno alloggiato negli agriturismi e nei bed&brekfast.

