Nel primo semestre quasi una denuncia alla settimana

L'ESCALATION

MACERATA Nel primo semestre del 2019 in provincia di Macerata sono state presentate 22 denunce per violenza sessuale, quasi una alla settimana. Si tratta di un dato che getta una luce preoccupante su un fenomeno che anche nel nostro territorio ha dimensioni non più trascurabili, soprattutto se si affianca ad altri dati non meno significativi, come per esempio alle 64 denunce per maltrattamenti in famiglia presentate nello stesso periodo, alle 50 per stalking e alle 17 per lesioni aggravate dal rapporto di parentela (coniugi, genitori o figli). L'ultima drammatica denuncia di violenza sessuale subita è stata quella di una studentessa che alla fine di ottobre scorso rivelò alle forze dell'ordine di essere stata violentata.

La denuncia

Ai militari la giovane, una straniera di 25 anni, aveva raccontato che mentre si trovava in un bar in compagnia di amici era stata avvicinata da un cliente del locale, con il quale la giovane aveva iniziato a parlare. Sarebbe stato lui l'autore della violenza, secondo il racconto fatto dalla ragazza, avvenuta nel bagno del locale. La mattina seguente la studentessa era andata in ospedale poiché aveva i segni di un rapporto sessuale di cui, disse, non aveva alcun ricordo e che comunque sarebbe stato consumato senza il suo consenso. I medici avevano subito effettuato gli accertamenti, confermando che la donna aveva avuto un rapporto la sera precedente. Il personale dell'ospedale, come da prassi in questi casi, aveva fatto scattare il protocollo codice rosa per tutela sanitaria e medico legale delle vittime di violenza sessuale. Immediata la segnalazione ai carabinieri, le cui indagini hanno portato a sentire anche il giovane indicato dalla ragazza. Questi, però, ha negato ogni abuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA