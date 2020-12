Nel capoluogo la situazione dei contagi stabilizzata

MACERATA Il sindaco Sandro Parcaroli e il delegato funzionale alla sanità, Giordano Ripa, tornano a fare il punto sulla situazione pandemica da covid-19 nell'ambito del territorio comunale di Macerata. «La situazione a Macerata, -interviene Parcaroli -, che si evidenzia dai dati degli ultimi venti giorni, vede una tendenza alla stabilizzazione del numero dei nuovi casi di positività al Covid-19. Si intravede finalmente uno spiraglio di luce ed è proprio per non rendere vane tutte le nostre rinunce, torno ad appellarmi al senso di responsabilità dei cittadini chiedendo di osservare scrupolosamente le dovute precauzioni». In città ci sono attualmente 225 positivi per un totale di 404 persone in quarantena. Il delegato alla sanità Giordano Ripa osserva che «dopo la progressiva flessione del numero dei contagi e, parallelamente, dei soggetti in isolamento domiciliare, successiva al picco della seconda ondata di pandemia verificatesi nelle prime due decadi del mese di novembre, registriamo una fase di plateau nelle ultime due settimane per quanto riguarda i casi di nuova positività rilevati, mentre si è verificato un progressivo moderato incremento delle persone in isolamento fiduciario da interpretare con verosimile probabilità a maggiori situazioni di contatto stretto. Continueremo giornalmente a monitorare l'andamento epidemiologico locale».

