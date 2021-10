Negozianti ed esecutivo al lavoro per il Natale

MACERATA «Lavoriamo in grande sintonia con l'amministrazione comunale per stilare il programma definitivo degli eventi natalizi che sarà pronto nelle prime settimane di novembre». Giuseppe Romano, presidente dell'Associazione commercianti del centro storico, conferma come questi siano giorni di intenso lavoro per limare gli eventi che si proporranno nel periodo di fine anno. Su due aspetti però la situazione è piuttosto delineata: quella delle luminarie che saranno finanziate dal Comune mentre i commercianti sosterranno l'onere di altre iniziative che renderanno l'atmosfera classica del Natale il più possibile calda, accogliente ed attrattiva per quanti, maceratesi e non, raggiungeranno il capoluogo.

Le luminarie

«Sulle luminarie natalizie l'amministrazione comunale guidata da Sandro Parcaroli è al lavoro da tempo con la collaborazione dei commercianti e delle associazioni di categoria per definire il dettaglio delle manifestazioni. Abbiamo fatto diversi incontri ribadisce ancora Romano- e le scelte sono state tutte condivise. C'è una grande sintonia con gli assessori Sacchi, Laviano e Cassetta che, ognuno per il proprio ruolo, si sta impegnando per progettare il calendario delle festività di fine anno. Abbiamo definito la scelta delle luminarie, ora stiamo lavorando alle iniziative che si svolgeranno nel periodo natalizio. Le idee in campo sono tante e dovremo fare una cernita tra quelle praticabili e quelle meno». Si preannuncia un colpo d'occhio unico per le luminarie: un cielo stellato ricoprirà alcune delle piazze principali del centro storico, in particolare piazza della Libertà, piazza Mazzini e piazza Battisti. Corso Cavour e corso Cairoli si presenteranno con le stesse luminarie, mentre sono state scelte anche quelle che abbelliranno le frazioni. Illuminazione natalizia che si accenderà l'8 dicembre in tutta la città, frazioni incluse. Scegli i negozi della tua città è l'invito che si leggerà sulle vetrine dei negozi che hanno aderito alle iniziative per il Natale. Anche sul fronte ordinanza per la movida del giovedì sera importante il contributo dell'associazione alle scelte fatte dall'amministrazione comunale.

