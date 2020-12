«Neanche il Covid ha fermato il consistente giro di spaccio»

IL PROCURATORE

MACERATA «Un anno fa rivolgevo all'allora comandate provinciale, il colonnello Michele Roberti, una richiesta: tentare di ricostruire la filiera dello spaccio all'Hotel House, andando oltre i singoli episodi di spaccio». Così il procuratore capo Giovanni Giorgio ha ricordato l'inizio dell'attività. «L'Hotel House è il più rilevante supermercato all'aperto della droga verso cui converge clientela proveniente da tutta la regione, un flusso che non è stato intaccato neanche dal Covid, con persone trovate lì durante il lockdown per comprare droga».

«Non va dimenticato ha aggiunto il procuratore che da un'indagine del Sole24ore, nel 2019 la provincia di Macerata era al 10° posto nazionale, prima di Milano, nel rapporto di denunce per spaccio per 100.000 abitanti». Ma il capo della procura ha anche precisato che in provincia «non c'è un gruppo che in chiave monopolistica controlla lo smercio e quindi espelle soggetti che si inseriscono nel territorio per vendere droga, c'è un regime di libero mercato, chiunque può vendere droga purché non vada a contrastare altri soggetti ma in ogni caso non mi risulta ci siano stati conflitti tra spacciatori». In merito all'operazione Daraga Giorgio ha poi aggiunto: «Ritengo che questa sia stata la più importante attività da quando sono a Macerata, che ha portato a individuare i fornitori, gli intermediari e i venditori finali con relativi ausiliari nello smercio giornaliero di eroina attorno all'Hotel House. Sono risultati coinvolti anche cittadini dimoranti in altri Paesi europei e non solo che speriamo di poter assicurare alla nostra giustizia nelle forme della cooperazione internazionale. Siamo riusciti a capire che l'attività di spaccio si svolgeva all'Hotel House, ma l'occultamento della droga avveniva nei pressi di un casolare di Montecassiano regolarmente affittato a stranieri e in cui vivevano gli addetti alla vigilanza e al sotterramento dell'eroina».

«Da quanto abbiamo potuto verificare - prosegue il procuratore -, c'erano soggetti che ricevevano le ordinazioni dai clienti e mettevano in movimento chi doveva poi recuperare la droga che portata a Montecassiano era stata poi depositata in appositi luoghi, da lì venivano prelevate le dosi per i clienti e poi o la stessa persona o altri soggetti consegnavano l'eroina. Poi c'erano le sentinelle, incaricate di vigilare, verificare l'arrivo dei clienti e segnalare l'eventuale presenza di pattuglie delle forze dell'ordine». Ma ieri il procuratore ha evidenziato anche il problema del sottodimensionato dell'organico del Tribunale rispetto alla mole di lavoro: «Negli ultimi tempi sono stati potenziati gli organici degli Uffici distrettuali con riduzione del personale in servizio presso gli Uffici periferici. Ritengo che l'organico debba essere rafforzato sia della procura che dei giudici, non ha senso che si adottino queste misure e poi i processi vengono celebrati dopo cinque o sei anni».

