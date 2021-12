Natale e Capodanno piovono le disdette «Crescono i timori»

LE FESTIVITÀ

MACERATA Fioccano le disdette nei ristoranti in vista degli appuntamenti canonici delle festività natalizie e di Capodanno in provincia di Macerata. L'aumento dei contagi, le nuove misure e soprattutto gli appelli a non assembrarsi e ad evitare raduni e luoghi affollati stanno spingendo molti a cancellare le prenotazioni nei locali e ripiegare su un più tranquillo cenone domestico. Per i ristoranti resta almeno la consolazione di poter restare aperti a differenza del Natale 2021 caratterizzato dalla zona rossa e dalle consegne da asporto e a domicilio. Tuttavia sembra un lontano ricordo il boom di prenotazioni e i sold out dell'era preCovid.

La flessione

«In questo periodo che precede le festività natalizie c'è stata una flessione considerevole nelle prenotazioni - conferma Letizia Carducci del ristorante Osteria dei Fiori nel centro storico di Macerata -, le persone si sono impaurite e sono tante le prenotazioni annullate rispetto al passato, con le aziende o le comitive di amici che hanno preferito rimandare o rivolgersi in un'altra maniera gli auguri. Per Natale e per Capodanno le richieste sono state, per così dire, timide: anche le palestre o le associazioni sportive in generale hanno ridotto al minimo questi appuntamenti che in passato erano consuetudini. Sarà un Natale certamente più casalingo anche quest'anno».

Il clima

Un clima di terrore è quello che riferisce Gabriele Liberti, titolare dell'agriturismo Roccamaia a Valfornace: «È quello che purtroppo si respira - aggiunge -, un sentimento misto alla confusione, con le persone che non sanno che cosa fare, se prenotare per poi disdire o scegliere direttamente un'alternativa. Per dare un'idea del momento posso dire che solo nella scorsa settimana abbiamo avuto un 80% di disdette causa Covid e solo in parte coperte da altre successive prenotazioni: la situazione dei contagi sta incidendo in modo evidente». Succede sempre più spesso che le comitive disdicano al'ultimo momento anche perché nel gruppo c'è qualcuno risultato positivo o costretto alla quarantena per via del contatto con un contagiato.

Difficoltà in vista quindi per Natale e Capodanno: «Non c'è lo slancio degli anni passati e siamo a circa una settimana dall'ultimo dell'anno - conclude -, non c'è il clima solito delle feste oppure la vitalità con la quale eravamo abituati a lavorare in questo periodo. Certo, meglio questo che la chiusura, anche perché in aree come la nostra è impensabile proporre asporto e consegna a domicilio».

La situazione

Spostandoci verso la zona più costiera, nella città leopardiana di Recanati, la situazione non migliora di molto: «Negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto un numero considerevole di disdette dovute a persone risultate positive al Coronavirus o comunque in quarantena per contatti diretti - spiega Mirko Malatini, titolare del ristorante Poesia a tavola -, arrivano continue telefonate di persone che si sono ritrovate con persone contagiate nella propria comitiva e si trovano costrette a rimandare la cena. Nessun caso invece dovuto alla mancanza del Green pass rafforzato, questo non è ancora capitato». Si tratta ad ogni modo di un Natale inferiore alle aspettative dal punto di vista della ristorazione: «Ho ascoltato anche il parere di diversi colleghi che in questi giorni, negli anni passati, non avevano posti liberi e invece ora hanno ancora un'ampia disponibilità - commenta -, per quanto ci riguarda riapriremo il 26 dicembre e fino al 6 gennaio abbiamo alcune richieste anche di pasti o di sughi da asporto. Bene invece a Capodanno, dove abbiamo quasi già il tutto esaurito: la gente ormai cerca un posto tranquillo come il nostro e non la tradizionale festa con balli e musica ad alto volume con il rischio di assembramenti».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA