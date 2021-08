Nasconde dosi di droga nell'auto dei carabinieri

LO SBALLO

CIVITANOVA Camminava fumando uno spinello, fermato e portato in caserma, ha nascosto la droga che aveva con sé (eroina e marijuana) nell'auto di servizio dei carabinieri. Arrestato, è finito in carcere a Montacuto. Il pusher è un nigeriano di 20 anni già noto alle forze dell'ordine per reati sempre in materia di spaccio relativi a quando era ancora minorenne (tre anni fa) e successivamente (ad aprile scorso), formalmente residente a Bologna. E di Bologna è anche il suo legale di fiducia che nella tarda mattinata di ieri ha raggiunto il Tribunale di Macerata per assistere il suo giovanissimo cliente. L'arresto invece risale a sabato scorso: erano da poco passate le 15.30 quando una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Civitanova guidato dal tenente Alfredo Russo aveva visto tre giovani camminare lungo via Tripoli, uno di loro stava fumando uno spinello e alla vista delle divise ha gettato a terra la canna.

L'intervento

I militari lo hanno raggiunto e fermato all'altezza dell'incrocio con via Buozzi e alla domanda se avesse altra droga con sé il 20enne ha tirato fuori da una tasca dei pantaloni un involucro con 3,7 grammi di marijuana, a quel punto il giovane ha iniziato a mostrare nervosismo e ha cercato di raggiungere gli amici. I militari per evitare che la situazione si aggravasse lo hanno fatto salire in auto ed è stato in quel momento che il giovane approfittando della situazione, ha nascosto altri cinque involucri che aveva con sé sotto il sedile. Arrivati in caserma il nigeriano è stato perquisito, nel portafoglio aveva 350 euro in banconote da 50 ma non ha saputo giustificare il possesso di quei soldi. È stato a quel punto che i militari hanno deciso di controllare l'auto di servizio e sotto il sedile dove era si era seduto il pusher sono stati trovati in totale altri 6 grammi di marijuana e 33,4 grammi di eroina. Il giovanissimo ha negato che la droga fosse la sua, ma l'auto prima che lui salisse era stata bonificata come di rito e la marijuana era stata confezionata esattamente come quella consegnata spontaneamente poco prima ai militari. Il nigeriano è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione del pm di turno Rita Barbieri, è stato condotto nel carcere di Montacuto ad Ancona. Ieri si è svolto il processo per direttissima davanti al giudice Andrea Belli e al pubblico ministero Francesca D'Arienzo. Il nigeriano, difeso dall'avvocato Andrea Margotti, ha ribadito che la droga nell'auto di servizio dei carabinieri non era la sua, mentre i 350 euro che aveva nel portafoglio erano suoi risparmi. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora in provincia (il Pm aveva chiesto il carcere) per poi rinviare al prossimo 7 settembre per la prosecuzione della direttissima.

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA