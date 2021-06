«Musicultura ci ha aiutato a ripartire con energia»

MACERATA Il centro storico di Macerata sta mostrando il suo carattere resiliente e una nuova vivacità. È il pensiero, in sintesi, di Aldo Zeppilli, titolare del Bar Centrale e del Centrale.Eat in piazza della Libertà: «In molti siamo riusciti a resistere alle difficoltà economiche causate dal Coronavirus - sostiene -, speriamo che sia una condizione duratura nel tempo perché riuscire a recuperare quanto perso non sarà facile. Chi ha aperto nuove attività ha portato una ventata di freschezza, così come chi ha scelto di rinnovarsi - aggiunge -, gli effetti si sono già visti da alcune settimane e molto ha inciso anche la coincidenza con un evento importante come Musicultura che ha aiutato a ripartire con più energia». Zeppilli vuole evidenziare anche un altro aspetti: «Devo dire che anche serate come quella di lunedì o dello scorso giovedì hanno visto la presenza di persone in centro, il che testimonia una riscoperta anche durante la settimana». Un centro storico che ha resistito anche al caldo che, tendenzialmente, dovrebbe invitare le persone più verso la costa, per lo meno nel weekend: «Questa in realtà è una tendenza degli ultimi anni - dice il titolare dei due locali in piazza della Libertà -, in molti preferiscono restare in città piuttosto che affrontare la strada, la difficoltà dei parcheggi e lo stress dell'affollamento in spiaggia, complice anche l'afflusso proveniente dall'Umbria verso la costa». Insomma, un bilancio sicuramente positivo quello di Zeppilli.

