Museo d'Oriente e biblioteca fondi al nuovo polo culturale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSMACERATA Tre proprietà trasferite a titolo di pagamento parziale delle somme dovute alle ditte che hanno ristrutturato l'ex palazzina delle terme e l'ex cinema di via Crispi di proprietà comunale da destinare a sede del museo dell'Istituto per le relazioni con l'Oriente. E una delibera da 300mila euro per far partire la gara di appalto per gli arredi di biblioteca ed ex palazzina delle terme. Con l'obiettivo di poter disporreed aprire al pubblicoentro l'anno questi spazi recuperati nel cuore del centro storico che potranno ampliare...