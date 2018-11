Musei, auditorium e servizi: rilancio con le grandi opere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I PROGETTIMACERATA Affidata la progettazione per la riqualificazione del mercato delle Erbe di via Armaroli che, entro l'estate 2019, avrà un nuovo volto e una nuova funzione. È di pochi giorni fa, infatti, la determina del dirigente dei servizi tecnici del Comune, Tristano Luchetti, che dà l'incarico, agli ingegneri Adriano Ottaviani e Leonardo Ottaviani, per un costo di 29mila euro, per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione...