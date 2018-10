Muore dopo una gastroscopia dramma alla clinica Marchetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO CHOCMACERATA Era andata alla clinica Marchetti per sottoporsi a un esame di routine, una gastroscopia, ma a casa non è più tornata. È morta nel primo pomeriggio di ieri Luigia Porro, sessantanovenne di Montelupone. Una tragedia che ha sconvolto i familiari e i tanti concittadini che la conoscevano. La notizia ieri pomeriggio, di bocca in bocca, si è sparsa nel piccolo comune in cui viveva, generando profondo cordoglio e stupore. La ricostruzione Tutto è accaduto poco dopo le ore 13. L'anziana era stata accompagnata a Macerata dal...