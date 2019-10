Municipio, tempi più lunghi la riapertura slitterà al 2020

I LAVORI

MACERATA Slitta all'inizio del prossimo anno la riapertura del Palazzo municipale alle prese con i lavori di riparazione dei danni causati dal terremoto che riguardano il piano terra e il primo piano. In un primo momento sembrava che entro settembre la ditta che sta effettuando le opere potesse riconsegnare all'amministrazione comunale la struttura, in modo che le sedute del consiglio comunale, nonché la sala giunta e gli uffici del sindaco potessero tornare nella sede naturale, ma così purtroppo non è stato.

I nuovi interventi

La migrazione del consiglio comunale durerà ancora per qualche mese, così come la dislocazione degli uffici e dei servizi imposta dal sisma. A causare lo slittamento dei tempi è stata la completa sostituzione dei vecchi drappi rossi della sala consiliare e della carta da parati che ricopre gli altri locali che, in un primo momento non era prevista. L'intervento sarà effettuata sotto il controllo anche della Sovrintendenza ai Beni culturali. Il posticipo dei tempi di riapertura di sala del consiglio, sala giunta e sala di aspetto di ambedue questi spazi, della scalinata e sotto la saletta dove sono i gruppi consiliari è dovuto in particolare a qualche problema tecnico incontrato durante i lavori ed a scelte prese in corso d'opera. Come quella degli arredi. Saranno installati nuovi drappi rossi per la sala del consiglio e la carta da parati per la sala giunta che saranno rifatti completamente rispetto a quelli che c'erano in precedenza. C'è stato un accordo con la Soprintendenza sotto questo aspetto: saranno identici a quelli che c'erano prima ma siccome necessitano di un lavoro particolare, dovranno essere fatti apposta, questo comporterà un allungamento dei tempi per il loro montaggio.

I costi

Dunque il palazzo comunale tornerà fruibile solo il prossimo anno per ospitare il consiglio comunale sin da inizio 2020. Sono oltre tre anni infatti che, a causa dei danni del sisma al palazzo comunale, l'assise si riunisce nella sala del consiglio provinciale, nel vicinissimo corso della Repubblica. I lavori che si stanno realizzando hanno un valore di circa 300 mila euro. Il progetto viene seguito ed è stato validato anche col parere favorevole della Soprintendenza, un passaggio necessario dato che l'edificio ha un valore storico e artistico.

La sicurezza

I lavori realizzati finora riguardano il ripristino della muratura nei punti fessurati a causa delle scosse, la sostituzione e il rinforzo di architravi in acciaio nei punti maggiormente vulnerabili. In questo caso l'intervento è stato realizzato a prescindere dal fatto se queste siano state danneggiate o meno per garantire la massima sicurezza. Inoltre sono stati effettuati rinforzi di crociera o a botti con fibra in basalto soprattutto in corrispondenza dei soffitti del piano nobile, dove sono stati rilevati dei dissesti locali. I rallentamenti sono stati dovuti anche al fatto che la ditta incaricata dell'intervento ha trovato problemi nelle pareti, che nella zona dell'aula consiliare risultano discontinue e vuote ed hanno richiesto interventi di ricucitura e di integrazione. Su questo palazzo, che si affaccia su piazza della Libertà, in passato non sono mai stati effettuati dei lavori di questa portata, per cui anche chi è intervenuto non sapeva prima cosa avrebbe poi trovato andando avanti con le opere.

Le strumentazioni

Tra gli altri interventi che sono stati effettuati nella sala del consiglio ce ne sono alcuni che non riguardano la struttura ma che migliorano la fruibilità e i lavori dei consiglieri. In particolare, è stato realizzato un nuovo impianto di aerazione caldo - freddo, mentre verrà installato un nuovo sistema per la registrazione del voto e degli interventi e per la proiezione delle immagini. Un sistema sicuramente più moderno dal punto di vista della comunicazione, che potrà essere utilizzato anche dalle associazioni della città che fruiranno dello spazio.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA