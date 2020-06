Mozzicafreddo: «Sto valutando possibili misure per la sicurezza»

PORTO RECANATI Provvedimenti in fase di riflessione e un forte appello alle famiglie arrivano dal sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo dopo la movida molesta andata in scena nella notte tra sabato e domenica in piazza Brancondi. Nelle ultime ore, il primo cittadino della città costiera ha avviato un confronto con le forze dell'ordine e la sua giunta per contrastare quello che deve rimanere, nelle intenzioni di tutti, un episodio isolato. Ben oltre la mezzanotte di sabato, tra le tre e le quattro della notte, un giovane di 23 anni ha dato in escandescenze, prendendo di mira diversi giovani. L'episodio ha presto attirato l'attenzione dei carabinieri e il ragazzo, visibilmente alterato, è stato poi accompagnato in ospedale.

La mobilitazione

Mozzicafreddo ha subito attivato i debiti canali di comunicazione, visto che, oltre a quanto avvenuto in piazza Brancondi, a preoccupare il sindaco sono anche il tirare a tardi dei minorenni e l'abuso di alcolici che in genere si riscontra nei sabato sera. «Dobbiamo aiutare i giovani a comprendere che il bere in modo sconsiderato non è una cosa positiva per loro e per le pericolose conseguenze che ne derivano - ha spiegato -. Per questo, se alcune misure precauzionali, che non voglio anticipare, saranno opportune, le prenderemo». Le prossime ore serviranno perciò a chiarire se si intenderà percorrere la strada battuta da Macerata contro la movida esagerata, ovvero la chiusura anticipata dei locali e la stretta sugli orari di vendita delle bevande alcoliche. «Faccio un grande appello alle famiglie affinché richiamino i propri figli al rientro a casa a un'ora adeguata, per il loro stesso bene e per il bene della comunità - ha detto il primo cittadino Mozzicafreddo -. Un paese che, dopo l'emergenza Coronavirus, tra l'altro, sta unendo tutti gli sforzi per ripartire e che, se si verificassero altri episodi, vedrebbe danneggiato quanto di buono fatto finora».

a. moz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA