Mozzicafreddo «Sanificazione e pulizia sono state ultimate»

PORTO RECANATI Completate tutte le operazioni di pulizia e sanificazione delle scuole materna, primaria e secondaria e tutte le aule sono pronte ad accogliere gli alunni che oggi torneranno sui banchi di scuola a Porto Recanati. «Dovranno essere evitati abbracci e giochi che possano favorire un eventuale contagio, dovrà essere indossata la mascherina ogni qualvolta non sarà possibile essere a distanza di sicurezza l'uno dall'altro - ricorda il sindaco Roberto Mozzicafreddo -. Sarà un percorso nuovo per tutti, alunni, genitori, insegnanti, personale scolastico in genere. Aiutiamoci tutti insieme soprattutto in questa fase iniziale. Tutto sarà più semplice quando i meccanismi saranno rodati e diventeranno abituari. Oggi dobbiamo soprattutto essere prudenti e rispettare le indicazioni che la scuola, con tanto impegno, darà. Sappiate che per tutti si tratta della prima volta e tutti, ciascuno nel proprio ruolo la stanno affrontando con impegno e tanta trepidazione. L'obiettivo è quello di vivere la normalità della vita scolastica con le precauzioni che sono imposte dalla diffusione del virus. Non possiamo e non vogliamo rinunciare alla nostra vita ma dobbiamo farlo con le cautele necessarie. A tutti gli alunni e studenti, alle loro famiglie e al corpo docente auguriamo un anno di impegno proficuo e di soddisfazioni con la richiesta di una collaborazione tra tutti».

