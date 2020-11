Mozzicafreddo «Contatti con i medici di famiglia»

PORTO RECANATI «In considerazione del ritardo con il quale ci giungono i dati relativi al contagio nella nostra città, così come avviene negli altri Comuni, per una conoscenza più approfondita e reale rispetto ai report che quotidianamente ci giungono dalla Regione Marche/Asur, ci siamo avvalsi anche della collaborazione di alcuni medici di medicina generale e del contatto telefonico con alcuni concittadini precedentemente inseriti nell'elenco degli isolamenti». A parlare è il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo. «Ne sono conseguiti i seguenti risultati: 33 positivi, 90 in isolamento. Il numero dei positivi è aumentato sia per nuovi contagi diagnosticati (da giorni ormai ma non comunicati in tempo reale) sia per alcuni isolati con in famiglia un positivo che sottoposti al test, sono risultati anch'essi positivi».

I ricoveri

«Due concittadini - prosegue il sindaco - sono in ospedale per vari sintomi. Tutti gli altri sono o asintomatici o lievemente sintomatici. In diversi sono stati sottoposti ieri al tampone di controllo finale e ci auguriamo che possano essersi negativizzati così come avvenuto, oggi, in un caso. I tamponi di controllo vengono, quasi sempre, effettuati in drive in. Quindi se qualcuno di loro, più o meno individuato da vicini di casa o da persone venute a conoscenza della positività (vera o presunta che sia), viene visto salire in auto o fermarsi per fare rifornimento, si sappia che quei nostri concittadini sono in possesso di una convocazione da parte dell'Asur per presentarsi in drive in o a Civitanova o a Macerata e non stanno infrangendo alcuna norma ma hanno tutte le autorizzazioni necessarie per recarsi a fare il tampone. Diffondere notizie che distorcono la realtà o non la considerano, provocano l'acuirsi di uno stato di disagio che chi è positivo (soprattutto se senza sintomi) già vive, è fuorviante e falso oltre che passibile di querela. L'emergenza che stiamo vivendo, dovrebbe renderci migliori».

