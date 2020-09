Movida senza mascherine multe salate per 22 ragazzi

LA PREVENZIONE

MACERATA Controlli sulla movida a Macerata. In 22 sanzionati perché senza mascherina. «Ma tanto non la porta nessuno», qualcuno si è giustificato così ai carabinieri. Per tutti è scattata la salata sanzione amministrativa. Nella notte tra giovedì e venerdì i carabinieri della Compagnia di Macerata, guidata dal maggiore Roberto De Paoli, hanno passato al setaccio il centro storico cittadino controllando le vie principali e i vicoli in occasione della serata, per eccellenza, della movida per verificare il rispetto delle norme di prevenzione dal contagio da Covid-19.

L'operazione

Durante l'operazione, 22 giovani, di cui 19 ragazzi e tre ragazze, sono stati sanzionati perché trovati fuori dai locali senza mascherine a coprire bocca e naso e senza rispettare il distanziamento sociale. A disporre le regole per contrastare la diffusione del coronavirus ed evitare di tornare ai livelli pre-estivi è stato il Ministero della Salute con un'apposita ordinanza emessa il 16 agosto scorso e prorogata con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri fino al prossimo 7 ottobre.

I controlli

I controlli dei carabinieri si sono concentrati sulle principali vie del centro, via Gramsci, piazza della Libertà, corso della Repubblica e piazza Vittorio Veneto. E se quest'ultima rappresenta più una zona di passaggio, la maggior parte dei giovani, ormai da settimane, di sera si concentra in via Gramsci in particolare nel tratto che dalle Poste arriva in piazza della Libertà. Il clou di presenze si registra soprattutto nella serata del giovedì e ora ancora di più perché da qualche settimana a Macerata, dopo la pausa estiva, sono tornati gli studenti universitari. È quindi aumentato in maniera significativa il numero di giovani che di sera si ritrovano in centro per trascorrere momenti di svago tra amici. E così è accaduto l'altra sera quando tra l'altro, da quanto emerso, diversi giovani hanno continuato a passeggiare davanti ai carabinieri senza rispettare le distanze e senza mascherine, noncuranti della presenza delle forze dell'ordine, oltretutto ben visibili. I controlli, infatti, sono stati effettuati da una decina di militari in divisa con tanto di stazione mobile, impossibili non vederli, ma diversi giovani, noncuranti, hanno continuato a camminare senza mascherina e abbracciati. L'attenzione gli è tornata quando sono stati fermati e sanzionati.

Le sanzioni

Diversi di loro hanno provato a giustificarsi: «ma tanto non la porta nessuno», ma per tutti è scattata la sanzione. I giovani ora potranno pagare la sanzione in misura ridotta entro cinque giorni dalla contestazione per un importo pari a 280 euro, dopo il quinto giorno la sanzione sale a 400 euro. «Continueremo a effettuare i controlli nei prossimi giorni almeno fino al prossimo 7 ottobre come previsto nella proroga del presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato il maggiore De Paoli . E adesso cominceremo a monitorare meglio anche i locali». Nei prossimi giorni dunque gli accertamenti dei carabinieri saranno effettuati in modo più mirato anche all'interno dei locali in particolare quelli del centro storico dove si concentra la movida maceratese. «Anche se ha precisato il maggiore da quello che abbiamo appurato fino ad ora all'interno dei locali la mascherina viene indossata, gli esercenti stanno dimostrando buon senso e il rispetto delle regole».

I servizi

I servizi finalizzati alla prevenzione dal contagio da Covid vengono svolti ormai da quasi un mese, i carabinieri non hanno iniziato subito con il pugno duro, in un primo momento hanno cercato di gestire la situazione in modo graduale, informando laddove qualcuno non era ancora consapevole delle disposizioni in materia di prevenzione del coronavirus, poi però sono scattate le sanzioni. Si tratta di un servizio importante e di assoluta necessità per evitare che il Covid 19 torni a diffondersi.

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA