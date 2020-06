Movida, la linea soft di Ciarapica «Controlli sì, ma no a restrizioni»

LA SICUREZZA

CIVITANOVA Quarto fine settimana dopo la riapertura di pub, ristoranti e altri pubblici esercizi a Civitanova, controlli notturni confermati ma nessuna ordinanza che limiti vendite o orari di apertura. Ciarapica conferma la linea già espressa negli altri fine settimana: monitoraggio ma nessun provvedimento restrittivo.

Il monitoraggio

Il primo cittadino segue il confortante andamento dei contagi in città, in provincia e nella regione (che hanno raggiunto lo zero alternato) e non le foto sui social. Ma non per questo critica i colleghi che hanno deciso la chiusura alle 2 di tutti i locali, limitazioni nella vendita di alcolici, divieto di vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro. «Credo che ogni sindaco abbia preso una decisione in funzione di specifiche situazioni vissute nella propria città dice Devo dire che a Civitanova, a parte qualche assembramento, non si sono registrati eccessi legati alla movida. E questo nonostante negli ultimi week-end la città sia stata piena di gente. La parola d'ordine è controllo. La guardia non va abbassata e continuiamo nel monitoraggio. Va comunque tenuto presente il termometro dato dal numero dei contagi che testimonia come la riaperture del 4 e del 18 maggio non abbiano fatto scoppiare nemmeno il più piccolo focolaio a Civitanova».

La prevenzione

Confermato il presidio della polizia locale. «Anche questo fine settimana avremo due pattuglie in servizio fino alle 3 di notte. Una vigilerà sui luoghi di ritrovo, un'altra controllerà tutte le vie. Lo scorso sabato abbiamo avuto per ore una pattuglia fissa su piazza Conchiglia». Questa, con apposita ordinanza, è stata liberata dalle auto: quindi parcheggio vietato dalle 18 alle 2.

La viabilità

«Il provvedimento è inserito nelle direttive per dare agli esercenti la possibilità di installare dehors. In piazza Conchiglia, senza auto, abbiamo più spazio per i tavoli ma anche per le distanze di sicurezza. Previste altre possibilità, come la pedonalizzazione dei vicoli dietro la Pescheria. Va valutata di volta in volta e, grazie al nostro atto, è sufficiente un'ordinanza temporanea della polizia locale».

Emanuele Pagnanini

