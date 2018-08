Movida e cocaina, i nuovi pusher Ora si spaccia in giacca e cravatta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SBALLOMACERATA Entrano in discoteca ben vestiti, pantalone lungo, camicia e qualcuno anche in giacca e cravatta, ma non sono lì per divertirsi. Devono guadagnare e lo fanno piazzando cocaina soprattutto, ma anche hashish e marijuana a giovani e giovanissimi. Per aumentare i loro profitti seguono le mode, vedono quali sono i luoghi più cool e si mimetizzano per intercettare più clienti possibili. Tutto il resto poi, viene da sé. Il binomio divertimento-sballo è quasi una garanzia per loro e su un bacino di migliaia di persone trovarne...